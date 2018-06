Washington (AFP) Sieben der 30 größten Konzerne in den Vereinigten Staaten haben einer Studie zufolge im vergangenen Jahr mehr Geld an ihre Chefs als an den US-Fiskus gezahlt. Zu den in der am Dienstag veröffentlichten Untersuchung der Politikinstitute Institute for Policy Studies und Center for Effective Government genannten Firmen gehören der Flugzeugbauer Boeing, die Autohersteller Ford und General Motors, die Großbanken JPMorgan und Citigroup, der Telekomriese Verizon sowie der Energiekonzern Chevron.

