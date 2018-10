Washington (AFP) Junge Arbeitnehmer in den USA haben offenbar Probleme, einen ihrem Bildungsniveau entsprechenden Job zu finden. Einer am Dienstag veröffentlichten Studie der US-Notenbank Federal Reserve zufolge geben 28 Prozent der Berufsanfänger mit einem zwei- oder dreijährigen Hochschulabschluss an, für ihre Stelle überqualifiziert zu sein. Nur ein Drittel von ihnen arbeitet demnach in dem Bereich, für den sie ausgebildet wurden.

