Kairo (AFP) Beim Einschlag einer Rakete in ein Haus auf der ägyptischen Halbinsel Sinai sind am Dienstag mindestens zehn Menschen getötet worden. Nach Angaben von Ärzten und Vertretern der Sicherheitskräfte starben drei Kinder, drei Frauen und vier Männer beim Einschlag des Geschosses in der Nähe der Stadt Rafah an der Grenze zum Gazastreifen. Es war aber zunächst unklar, ob es sich um eine Rakete der ägyptischen Armee oder um einen Angriff durch Aufständische in der Region handelte.

