Sydney (AFP) Am berühmten Bondi Beach in Sydney ist ein Weißer Hai gefangen worden. Das zweieinhalb Meter große Tier war nach Angaben der australischen Fischereibehörden bereits tot, als es am Mittwoch bei einer Routineüberprüfung aus einem Sicherheitsnetz gezogen wurde. Beliebte Badestrände in Sydney und im gesamten Bundesstaat New South Wales sind bereits seit 1937 teilweise mit Netzen ausgestattet, um Schwimmer vor Haien zu schützen. Im Sommer 2012/2013 verfingen sich mehr als hundert Haie in den Netzen. Darunter waren aber nur drei Weiße Haie.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.