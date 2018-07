Ouagadougou (AFP) In Burkina Faso ist der bisherige Militärmachthaber Isaac Zida zum Übergangsregierungschef ernannt worden. Interimspräsident Michel Kafando, der selbst erst am Dienstag vereidigt worden war, bestimmte den Oberstleutnant am Mittwoch per Dekret zum Ministerpräsidenten. Die Ernennung des Offiziers, der nach dem Sturz des langjährigen Präsidenten Blaise Compaoré Ende Oktober die Macht ergriffen hatte, ist offenbar ein Kompromiss mit den Streitkräften.

