Peking (AFP) Auf dem Weg zum Kindergarten sind in China am Mittwoch elf Kinder bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der "überfüllte" Kleinbus mit den Kindern sei in der östlichen Provinz Shandong mit einem Lastwagen zusammengeprallt, berichteten chinesische Medien. Elf Kinder und die Busfahrerin seien bei dem Unfall ums Leben gekommen, drei weitere Kinder seien verletzt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.