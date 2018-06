Köln (AFP) Neun Tage nach seiner Rückkehr von der Internationalen Raumstation ISS hat sich der deutsche Astronaut Alexander Gerst beeindruckt von seinen Wissenschafts-Experimenten in der Schwerelosigkeit gezeigt. "Es ist verblüffend zu sehen, wie sich die Physik komplett ändert, wenn nur eine Komponente fehlt - die Gravitation", sagte er am Mittwoch in Köln. Auf der ISS hatte Gerst an rund hundert Experimenten gearbeitet - nebenher fand er in einem Versuch für Schüler heraus, dass Seifenblasen in der Schwerelosigkeit länger leben als am Erdboden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.