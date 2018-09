München (AFP) Bei den Spritkosten hält der Abwärtstrend an. Benzin sei so günstig wie seit Ende 2010 nicht mehr, teilte der ADAC am Mittwoch mit. Ein Liter Super E10 koste derzeit im bundesweiten Schnitt 1,429 Euro und sei damit 1,4 Cent billiger als in der Vorwoche. Noch deutlicher sei der Dieselpreis zurückgegangen. Hier koste ein Liter aktuell 1,30 Euro und damit 1,8 Cent weniger als vor Wochenfrist.

