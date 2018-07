Berlin (AFP) Mehr als ein halbes Jahr nach Berichten über Hygienemängel hat sich die Fastfoodkette Burger King von ihrem größten Franchisenehmer in Deutschland getrennt. Burger King habe am Dienstag fristlos die Verträge mit der Yi-Ko-Holding gekündigt, die bisher 89 Filialen mit 3000 Angestellten betreibt, berichtete die "Bild"-Zeitung am Mittwoch. "Mit der jetzigen Entscheidung ziehen wir einen Schlussstrich", sagte der Deutschland-Chef der Fastfoodkette, Andreas Bork.

