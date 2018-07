Berlin (AFP) Der frühere SPD-Bundestagsabgeordnete Sebastian Edathy will rund zehn Monate nach seinem politischen Rückzug wieder in der Öffentlichkeit auftreten. Der unter Kinderpornoverdacht stehende Politiker wird am 18. Dezember in der Bundespressekonferenz (BPK) Rede und Antwort stehen, wie die BPK am Mittwoch bestätigte. Am selben Tag ist Edathy als Zeuge vor den Untersuchungsausschuss des Bundestages geladen, der die Affäre um ihn beleuchtet.

