Brüssel (AFP) Die neuen Plastiktüten-Regeln der EU müssen nun doch keine größere Hürde mehr nehmen und können in Kürze endgültig verabschiedet werden. Die EU-Kommission will den am Montag von Unterhändlern des Europaparlaments und der EU-Regierungen gefundenen Kompromiss mittragen, wie Vize-Kommissionspräsident Frans Timmermans am Mittwoch in Brüssel sagte. Die Behörde wolle die Umweltverschmutzung durch Plastiktüten bekämpfen, und Rat und Parlament "teilen unsere Ziele vollkommen", sagte Timmermans.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.