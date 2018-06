Berlin (AFP) Das Abschalten eines Teils der deutschen Kohlekraftwerke würde die Strompreise für private Endverbraucher einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) zufolge voraussichtlich "moderat" steigen lassen. Zugleich könnten auf diese Weise 23 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden, heißt es in den am Mittwoch in Berlin vorlegten Modellberechnungen, die im Auftrag der Heinrich-Böll-Stiftung und der European Climate Foundation erstellt wurden. Die umweltfreundlicheren Erdgaskraftwerke würden dadurch wettbewerbsfähiger.

