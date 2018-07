Freetown (AFP) Ein Arzt aus Kuba hat sich bei seinem Einsatz gegen die Ebola-Epidemie im westafrikanischen Sierra Leone mit dem lebensgefährlichen Virus infiziert. Der 43-jährige Feliz Baez Sarria habe am Sonntag Fieber bekommen und befinde sich derzeit in einem Behandlungszentrum des Roten Kreuzes nahe der Hauptstadt Freetown, sagte der Leiter der kubanischen Mission vor Ort, Jorge Delgado Butillo, am Mittwoch. Demnach soll der Patient in die Schweiz ausgeflogen werden, um in Genf behandelt zu werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.