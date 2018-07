Berlin (AFP) In der anstehenden Tarifrunde für die rund 55.000 Ärzte an kommunalen Krankenhäusern fordert der Marburger Bund 5,4 Prozent mehr Gehalt und eine Entlastung bei den Arbeitszeiten. Nötig sei "eine spürbare Reduzierung der Bereitschaftsdienste am Wochenende", erklärte Rudolf Henke, Vorsitzender der Ärztegewerkschaft, am Mittwoch in Berlin. Ziel sei ein Bereitschaftsdienst an höchstens zwei Wochenenden im Monat. Henke begründete dies mit der hohen Belastung durch ungünstige Arbeitszeiten, die zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führe und eine verlässliche Planung der Familienzeit verhindere.

