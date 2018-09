Berlin (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat davor gewarnt, das Minsker Abkommen zur Beilegung des bewaffneten Konflikts im Osten der Ukraine aufzugeben. Er rate davon ab, die Vereinbarung bereits "zur Geschichte zu zählen", sagte Steinmeier am Mittwoch in Berlin nach einem Treffen mit dem polnischen Außenminister Grzegorz Schetyna. Manche Kollegen würden heute fragen, was die Vereinbarung von Anfang September noch wert sei, da der Waffenstillstand regelmäßig durchbrochen werde, doch plädiere er dafür, das Abkommen nicht leichtfertig aufzugeben.

