Oldenburg (AFP) Die unter Seehunden grassierende Vogelgrippe hat nach Behördenangaben die niedersächsische Küste erreicht. Der Erreger H10N7 sei bei Laboruntersuchungen toter Tiere eindeutig nachgewiesen worden, teilte das Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) am Mittwoch in Oldenburg mit. In Niedersachsen wurden demnach seit Anfang November 88 verendete Seehunde entdeckt. Im benachbarten Schleswig-Holstein tötete das Influenza-Virus nach offiziellen Angaben bislang rund 1500 Tiere, auch in Dänemark und Schweden trat es auf.

