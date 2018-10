Berlin (AFP) Angesichts der oft langwierigen Zulassungsverfahren für neue Züge will die Bundesregierung das Verfahren beschleunigen. Ein vom Kabinett am Mittwoch beschlossener Gesetzentwurf sieht vor, dass künftig private Firmen in das Zulassungsverfahren eingebunden werden sollen. Sie sollen Prüfaufgaben vom Eisenbahnbundesamt (EBA) übernehmen, wie das Bundesverkehrsministerium mitteilte. Für die endgültige Genehmigung einer Inbetriebnahme soll das EBA aber weiter zuständig bleiben. Außerdem soll es für die Anerkennung und Überwachung der Privatfirmen wie TÜV und Dekra verantwortlich sein.

