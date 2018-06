Straubing (SID) - Die Straubing Tigers aus der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) haben sich vom Deutsch-Kanadier Peter Flache getrennt. Der Stürmer wurde am Mittwoch freigestellt, teilten die Niederbayern mit. Der 32-Jährige hatte in der laufenden Saison in 18 Spielen ein Tor erzielt und zwei weitere vorbereitet. Straubing liegt weit abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz der DEL.