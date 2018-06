Montréal (SID) - Die Pittsburgh Penguins mit dem deutschen Nationalspieler-Trio Christian Ehrhoff, Marcel Goc und Thomas Greiss haben in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL den nächsten Sieg eingefahren. Bei Ost-Spitzenreiter Montréal Canadiens siegte das Team aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania 4:0, es war der dritte Erfolg in Serie und der zehnte in den letzten elf Spielen. Pittsburgh bleibt Dritter in der Eastern Conference.

Verteidiger Ehrhoff war mit 22:40 Minuten der Feldspieler mit der zweitmeisten Eiszeit, Goc kam auf 12:33 Minuten. Keeper Greiss war dagegen nicht im Einsatz. Zudem siegte Dennis Seidenberg mit seinen Boston Bruins 2:0 gegen die St. Louis Blues.