Brüssel (dpa) - Die EU-Kommission wird sich nicht gegen Pläne zur Reduzierung von Plastiktüten stellen. Das teilte sie in Brüssel mit. Anfang der Woche hatten sich bereits Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments auf eine Reduzierung von Einweg-Tüten geeinigt. Insbesondere Meerestiere leiden unter dem Plastikmüll in den Ozeanen. Jeder EU-Bürger soll im Jahr 2025 nur noch 40 Einwegtüten pro Jahr verbrauchen - 2010 waren es 176 Tüten. Nicht betroffen von den geplanten Regelungen wären stabile Plastiktaschen und hauchdünne Beutel, wie es sie an der Gemüsetheke gibt.

