Los Angeles (dpa) - Der britische Schauspieler Jude Law (41, "The Grand Budapest Hotel") könnte für seinen Landsmann Guy Ritchie (46, "Snatch") vor die Kamera treten. Laut "Deadline.com" verhandelt er um eine Bösewichtrolle in der geplanten Historiensaga "Knight of the Roundtable - King Arthur".

Für die Neuverfilmung der Artussage stehen bereits Charlie Hunnam (34, "Pacific Rim") als König Artus und die Französin Àstrid Bergès-Frisbey (28, "Pirates of the Caribbean - Fremde Gezeiten") als Guinevere fest. Der Film soll im Sommer 2016 in die Kinos kommen.

Law und Ritchie kennen sich bereits von den Filmen "Sherlock Holmes" (2009) und "Sherlock Holmes: Spiel im Schatten" (2011).