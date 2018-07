Yokkaichi (SID) - Knapp sieben Wochen nach seinem schweren Unfall befindet sich der französische Formel-1-Pilot Jules Bianchi (25) nicht mehr im künstlichen Koma, aber immer noch in einem kritischen Zustand. Dies gab Bianchis Familie am Mittwoch bekannt. Bianchi wurde zudem in der Nacht zu Mittwoch von der Klinik im japanischen Yokaichi in ein Krankenhaus in Nizza verlegt, wo er auf der Intensivstation weiter behandelt wird.

"Jules hat einen wichtigen Schritt gemacht", hieß es in dem Statement. Demnach sei Bianchi zwar immer noch bewusstlos, zeige aber stabile Viralfunktionen und können ohne Hilfe atmen.

"Das sind gute Neuigkeiten", schrieb der deutsche Formel-1-Pilot Nico Rosberg bei Twitter: "Dass er zurück in seiner Heimat ist, fühlt sich für mich gut an."

Bianchi war am 5. Oktober beim Großen Preis von Japan auf regennasser Piste von der Strecke abgekommen und mit seinem Boliden gegen ein Abschleppfahrzeug gerast.