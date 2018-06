Paris (AFP) Frankreichs Ex-Première-Dame Valérie Trierweiler verdient sich mit ihrem Skandal-Buch über ihre Zeit mit Staatschef François Hollande eine goldene Nase: Ihr Verleger Laurent Beccaria bestätigte am Mittwoch im Sender Europe 1 Medienberichte, wonach Trierweiler zwischen 1,3 und 1,7 Millionen Euro kassieren wird. "Das bewegt sich in diesem Bereich, vor Steuern." Das Geld werde die 49-Jährige aber erst "in einem Jahr" bekommen, sagte der Leiter des Verlags Arènes.

