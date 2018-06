Paris (AFP) Die Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat am Mittwoch ein weiteres Video veröffentlicht, in dem mutmaßlich französische Dschihadisten zu sehen sind. Die drei mit Kalaschnikows bewaffneten Männer verbrennen vor laufender Kamera ihre Pässe und äußern sich nacheinander auf Französisch. Sie rufen Muslime in Frankreich zu Anschlägen im eigenen Land auf oder dazu, sich in Syrien den Dschihadisten anzuschließen.

