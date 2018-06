Hamburg (SID) - Schlechte Nachrichten für den Hamburger SV: Der Fußball-Bundesligist muss im Nordderby gegen Werder Bremen auf Mittelfeldspieler Marcell Jansen verzichten.

Der frühere Nationalspieler verpasste das Vormittagstraining der Hanseaten am Mittwoch wegen anhaltender Adduktoren-Probleme und wird bei der Partie am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) nicht im Kader stehen. Dies berichteten Hamburger Medien am Mittwoch. HSV-Trainer Joe Zinnbauer bestätigte den verletzungsbedingten Ausfall Jansens der Hamburger Morgenpost.