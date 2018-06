Vigo (SID) - SZENE DES SPIELS: Es lief die vorletzte Minute im Prestigeduell zwischen Europameister Spanien und Weltmeister Deutschland. Beide Mannschaften hatten sich im Dauerregen von Vigo offenbar bereits mit einem Unentschieden abgefunden, da fasst sich der bis zu diesem Zeitpunkt unauffällige Toni Kroos noch mal ein Herz und feuert aus der Distanz einen Schuss ab. Spaniens Keeper Kiko Casilla, der einige Minuten zuvor erst eingewechselt worden war, unterschätzt den Schuss und lässt bei seinem Debüt in der Nationalmannshaft den haltbaren Ball passieren. Während Kroos jubelt, schlägt Casilla die Hände vors Gesicht. Der Kepper weiß, wer die Pleite der Gastgeber verschuldet hat.

MANN DES SPIELS: Nach dem Abpfiff wurde Ron-Robert Zieler von allen Kollegen geherzt. Die deutschen Spieler wussten, bei wem sie sich zu bedanken hatten. Der Keeper von Hannover hatte den Weltmeister zweimal vor einem Rückstand bewahrt. Zunächst fischte Zieler, der für den angeschlagenen Manuel Neuer zwischen den Pfosten stand, in der 59. Minute den Ball nach einem gut geschossenen Feistoß von Lokalmatador Nolito aus dem Winkel, dann verhinderte er in der 82. Minute gegen Pedro mit einer Weltklasseparade einen Rückstand.

AUFREGER DES SPIELS: In der 14. Minute sprang Real-Rauhbein Sergio Ramos Thomas Müller ohne Rücksicht auf Verluste in den Rücken. Der Mittelfeldspieler von Bayern München ließ sich zunächst an der Außenlinie behandeln und versuchte es dann noch einmal. In der 22. Minute musste der WM-Torschützenkönig von 2010 aber passen. Ob es für Müller, bei dem ein Pferdekuss am Gesäß diagnostiziert wurde, für das Bundesligaspiel am Samstag gegen Hoffenheim reicht, muss abgewartet werden.

ZAHL DES SPIELS: 3: Eigentlich wollte Bundestrainer Joachim Löw sein Auswechselkontingent ausschöpfen. Doch dann lief es so gut für seine Mannschaft, dass er anstatt sechs nur drei frische Kräfte brachte. Lediglich Karim Bellarabi, Max Kruse und Lars Bender durften sich über eine Einwechslung freuen.

SERIE DES SPIELS: Seit mehr als 14 Jahren hatte Deutschland kein Spiel mehr gegen Spanien gewonnen, ehe Toni Kroos diese schwarze Serie beendete. Den zuvor letzten Sieg gegen die Iberer hatte die DFB-Auswahl Deutschland am 16. August 2000 in Hannover beim Debüt von Rudi Völler als DFB-Teamchef mit einem 4:1 (1:0) gefeiert. Anschließend folgten in Pflichtspielen die beiden bitteren Niederlagen im EM-Endspiel 2008 (0:1) und im WM-Halbfinale 2010 (0:1). Davor gab es 2003 gegen die Furia Roja noch eine 1:3-Pleite auf Mallorca. (SID)

WAS NOCH ZU SAGEN WÄRE: "Spanien und Deutschland werden bei der EM 2016 eine entscheidene Rolle spielen." (Bundestrainer Joachim Löw)