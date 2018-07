Prag (dpa) - Die deutschen U21-Fußballer fühlen sich gerüstet für das nächste große Turnier. "Wir wissen, was im Sommer auf uns zukommt", sagte Trainer Horst Hrubesch und konnte den Blick nach dem 1:1 im Testspiel gegen Tschechien positiv nach vorne richten.

Sieben Monate vor der U21-EM in Tschechien (17. bis 30. Juni 2015) sammelte die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) im Härtetest beim EM-Gastgeber einige Erfahrungen und vermied durch einen Kraftakt eine drohende Niederlage. "Das war sehr lehrreich", sagte Hrubesch.

Das Match in Prag war für die DFB-Youngster mehr als der gelungene Abschluss eines erfolgreichen Jahres, das in der gemeisterten EM-Qualifikation seinen Höhepunkt hatte. Von den 14 Partien seit Hrubeschs Rückkehr als U21-Coach im August 2013 verlor die Elf nur ein Testspiel gegen Spanien mit 0:2.

In Tschechien trotzte die DFB-Auswahl einigen Widrigkeiten und sammelte Selbstvertrauen. Die Gastgeber bestraften zunächst die Nachlässigkeiten in der Defensive mit der Führung durch Michael Krmencik. Bei Dauerregen kämpfte sich die Hrubesch-Elf aber in die Partie und schaffte den Ausgleich durch den Stuttgarter Moritz Leitner mit spielerischen Mitteln. "Es war gut, schon mal zu sehen, wie das Stadion aussieht und wie es bei der EM zugeht. Wir haben als Mannschaft noch viel Arbeit", befand Torschütze Leitner.

"Gegen solche Mannschaften müssen wir das Tempo hochhalten und den Gegner bespielen", meinte Hrubesch nach dem "versöhnlichen Jahresabschluss". Der Coach freute sich, dass sein Team gegen robuste Tschechen nicht die Geduld verlor und sich Respekt verschaffte. Mit Freundlichkeiten im Land des EM-Gastgebers hatte die deutsche Auswahl bereits vor dem Spiel für gute Stimmung gesorgt. "Mit Freude bei Freunden" war auf Tschechisch auf den Aufwärmtrikots der deutschen Mannschaft zu lesen. Die Tschechen sind am 23. Juni 2015 bei der EM auch Gruppengegner der Deutschen.

Dann wird Hrubesch in Prag bestimmt eine andere Startelf auflaufen lassen. Am Dienstag fehlten einige Stammkräfte, der Coach hatte nur 15 Feldspieler zur Verfügung. Während Kevin Volland und Robin Knoche für das A-Nationalteam nominiert waren, sagten unter anderem Emre Can und Bernd Leno wegen Blessuren ab. Eine Verletzung verhinderte das U21-Debüt von Rani Khedira, Bruder von Weltmeister Sami. Auch die A-Nationalspieler Erik Durm, Matthias Ginter, Antonio Rüdiger und Shkodran Mustafi könnten für die U21-EM noch eine Rolle spielen.

Hrubesch nimmt ein paar Fragezeichen, aber auch eine gute Perspektive mit ins EM-Jahr 2015. In Tschechien soll nicht nur der Titel gewonnen, sondern auch die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro gesichert werden. In rund vier Monaten wird es in den EM-Testspielen gegen Italien (27. März) und England (31. März) dann allmählich ernst.

