Barwala (AFP) Die Polizei in Indien hat am Mittwoch einen Guru festgenommen, nachdem sie sich mit hunderten seiner Anhänger in dessen Ashram im Norden des Landes gewaltsame Auseinandersetzungen geliefert hatte. Der wegen Verschwörung zum Mord und anderer Vorwürfe gesuchte Rampal Maharaj sei in seinem Ashram in der Kleinstadt Barwala verhaftet worden, teilte die Polizei mit. Zuvor hatte sie in der weitläufigen Anlage die Leichen mehrerer Frauen und eines Kleinkindes entdeckt.

