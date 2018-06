Nairobi (AFP) Zum zweiten Mal binnen kurzer Zeit haben dutzende Männer am Dienstag in der kenianischen Hauptstadt Nairobi eine Frau im Minirock angegriffen. Etwa hundert Menschen seien festgenommen worden und würden befragt, teilte die Polizei mit. Die Frau wurde demnach an einer Bushaltestelle geschlagen, und ihr wurden die Kleider vom Leib gerissen. Sie sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

