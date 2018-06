Zagreb (AFP) In Kroatien wird kurz vor Jahresende ein neuer Präsident gewählt. Die Abstimmung sei für den 28. Dezember angesetzt worden, teilte die Regierung am Mittwoch mit. Neben dem sozialdemokratischen Amtsinhaber Ivo Josipovic haben bislang fünf Herausforderer ihre Kandidatur angemeldet. Als größte Konkurrentin des Staatschefs gilt die frühere Außenministerin Kolinda Grabar-Kitarovic von der konservativen Oppositionspartei HDZ. Jüngsten Umfragen zufolge wird wohl keiner der Bewerber im ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit erringen. In diesem Fall käme es am 11. Januar zu einer Stichwahl.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.