Ingolstadt (SID) - Le-Mans-Rekordsieger Tom Kristensen beendet seine Karriere. Der 47 Jahre alte Däne bestreitet am 30. November in São Paulo (Brasilien) beim Finallauf der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft sein letztes Rennen als Profirennfahrer, bleibt Audi aber als Repräsentant erhalten. Das gab der Autohersteller am Mittwoch bekannt.

"Meine Siegesserie bei den 24 Stunden von Le Mans wäre ohne Audi nicht möglich gewesen. Dieses Team als Fahrer zu verlassen, fällt mir schwer. Aber irgendwann musste dieser Tag kommen", sagte Kristensen: "Ich kann mich bei Audi und allen Mitarbeitern für die tolle Zeit nur bedanken und freue mich auf meine neuen Aufgaben für die Marke und das Team von Audi Sport."

Motorsportchef Dr. Wolfgang Ullrich hatte den Dänen Ende 1999 zu Audi geholt. Gemeinsam mit Frank Biela und Emanuele Pirro sorgte Kristensen im Juni 2000 für den ersten Sieg der Marke bei den legendären 24 Stunden von Le Mans. Mit dem Audi R8 gelang es dem Trio als erstem Fahrerteam der Geschichte, das berühmteste Langstrecken-Rennen der Welt dreimal nacheinander zu gewinnen.

Mit Bentley und zwei Audi-Kundenteams feierte Kristensen von 2003 bis 2005 drei weitere Le-Mans-Triumphe und damit sechs in Folge. 2008 und 2013 gelangen dem Dänen mit dem Audi R10 TDI und dem Audi R18 e-tron quattro zwei weitere Erfolge. Mit insgesamt neun Siegen ist Kristensen der erfolgreichste Le-Mans-Pilot der Geschichte.

Auch in der DTM zeigte der Däne seine Klasse: Er holte zwischen 2004 und 2009 neun Pole-Positions, vier Rennsiegen und 18 Podiumsplätze. In der DTM hatte er Anfang 2007 aber auch den schwersten Unfall seiner Karriere, der ihn für mehrere Wochen außer Gefecht setzte.