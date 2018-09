Jerusalem (AFP) Israelische Soldaten und Polizisten haben das Haus eines Palästinensers zerstört, der im Oktober bei einem Anschlag in Jerusalem zwei Menschen getötet hatte. Das Haus in Silwan in Ostjerusalem sei in der Nacht zerstört worden, teilte die Armee am Mittwochmorgen mit.

