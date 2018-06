Jerusalem (AFP) Die israelische Stadtverwaltung von Jerusalem hat am Mittwoch den Bau von 78 neuen Siedlungseinheiten im besetzten Osten der Stadt genehmigt. 50 neue Wohnungen würden in der Siedlung Har Homa angelegt, 28 Wohnungen in der Siedlung Ramot, wie ein Rathaussprecher der Nachrichtenagentur AFP sagte.

