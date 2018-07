Haale (dpa) - Bei einem Brand in einem Pferdestall in Haale in Schleswig-Holstein sind am Abend zwei Leichen gefunden worden. Feuerwehrmänner hatten während der Löscharbeiten zunächst eine Leiche in dem Stall entdeckt, sagte der Brandmeister des Kreises Rendsburg-Eckernförde. Die zweite Leiche sei gefunden worden, nachdem das Feuer dann gelöscht war. Bei einer der beiden Leichen soll es sich um eine Frau handeln. Die Kriminalpolizei nahm noch am Abend Ermittlungen auf.

