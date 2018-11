Köln (dpa) - Alexander Gerst und andere Astronauten und Wissenschaftler berichten heute einen Tag lang über die Ergebnisse von Experimenten auf der Internationalen Raumstation ISS. So will Gerst im Europäischen Astronautenzentrum in Köln einige der 100 Versuche vorstellen, die er während seines halbjährigen Aufenthalts auf der ISS ausgeführt hat. Erst in der vergangenen Woche war der 38 Jahre alte Geophysiker aus dem All auf die Erde zurückgekehrt.

