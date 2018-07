Moskau (AFP) Die berühmteste McDonald's-Filiale in Moskau hat vier Monate nach ihrer von den Behörden angeordneten Schließung wieder geöffnet. Die Gesundheitsbehörde habe die Wiedereröffnung der Filiale auf dem Puschkin-Platz erlaubt, sagte die Russland-Sprecherin der US-Fastfood-Kette am Mittwoch. In dem Restaurant warteten bereits wieder Kunden darauf, ihre Bestellung aufzugeben, wie ein AFP-Fotograf beobachtete. Die erste Moskauer Filiale des US-Konzerns war 1990 noch zu Zeiten der Sowjetunion eröffnet worden.

