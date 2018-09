Barcelona (AFP) Zehn Tage vor seinem Besuch in Katalonien hat Spaniens Regierungschef Mariano Rajoy seine "Dialogbereitschaft" mit der widerspenstigen Region bekundet, den Katalanen aber zugleich jedes Recht auf volle Selbstbestimmung abgesprochen. "Ich werde alle Vorschläge zur Lösung der Krise anhören", sagte Rajoy am Mittwoch vor dem Parlament in Madrid. Bedingung sei aber, dass die Autonomieverfechter in Barcelona "die nationale Souveränität nicht liquidieren".

