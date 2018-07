Los Angeles (AFP) Eine weitere Frau hat dem bekannten US-Schauspieler Bill Cosby sexuellen Missbrauch vorgeworfen. Das 59-jährige Ex-Model Janice Dickinson sagte am Dienstagabend (Ortszeit) in der US-Fernsehsendung "Entertainment Tonight", Cosby habe sie 1982 vergewaltigt. Der Vorfall habe sich nach einem gemeinsamen Abendessen in Lake Tahoe im Bundesstaat Nevada ereignet. Sie habe mit Cosby über ein von ihm vorgelegtes Jobangebot sprechen wollen. Während des Essens habe sie Rotwein getrunken und eine Tablette eingenommen, die Cosby ihr wegen ihrer Menstruations- und Bauchschmerzen gegeben habe.

