Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama wird am Donnerstag seine umstrittenen Pläne für eine Einwanderungsreform vorstellen. Obama werde sich dazu in einer Fernsehansprache um 20.00 Uhr (Ortszeit, Freitag 02.00 Uhr MEZ) an seine Landsleute wenden, teilte das Weiße Haus am Mittwoch mit.

