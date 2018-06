New York (AFP) U2-Sänger Bono hat sich nach seinem Fahrradunfall In New York einer fünfstündigen Operation unterziehen müssen. Unter anderem sei bei dem Eingriff am Sonntag ein gebrochener Knochen im Arm mit drei Metallplatten und 18 Schrauben stabilisiert worden, sagte der Chirurg Dean Lorich am Mittwoch der US-Musikzeitschrift "Rolling Stone". Am Montag sei Bono außerdem an der Hand operiert worden.

