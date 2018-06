Sydney (AFP) Hollywoodstar Angelina Jolie will nach eigenen Angaben eines Tages ihre Schauspiel-Karriere an den Nagel hängen und nur noch Regie führen. Sie werde noch für einige Filme vor der Kamera stehen, doch an "einem Punkt" werde sie glücklich sein, "dies alles loszulassen", sagte die 39-Jährige der australischen Presse nach der Weltpremiere ihres neuen Regiewerks "Unbroken". "Ich liebe es, Regie zu führen, ich bin damit viel glücklicher", zitierte sie der "Sydney Morning Herald".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.