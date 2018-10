Sydney (AFP) Russland hat seine vier Marineschiffe vor der australischen Küste abgezogen. Die Schiffe seien nicht in australische Gewässer eingedrungen und hätten nun das Korallenmeer verlassen, erklärte das australische Militär am Donnerstag. Das Meer gehört zum Pazifik und liegt nordöstlich vor Australien. Die Marineschiffe waren in der vergangenen Woche unmittelbar vor dem Eintreffen des russischen Präsidenten Wladimir Putin beim G-20-Gipfel in Brisbane in internationalen Gewässern entdeckt worden.

