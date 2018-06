Moskau (SID) - Bayern München und Alba Berlin haben in der Basketball-Euroleague schmerzhafte Lektionen erhalten. Meister München war zu Hause beim 77:99 (39:60) gegen den spanischen Champion FC Barcelona chancenlos, Pokalsieger Berlin ging bei Russlands Titelträger ZSKA Moskau mit 66:95 (24:48) unter. Beide Bundesligisten müssen nun mehr denn je um den Einzug in die Top-16-Runde der Königsklasse bangen.

Beim Aufeinandertreffen mit Nationalspieler Tibor Pleiß, der seit diesem Sommer für Barca spielt, konnten die Bayern vor ausverkauftem Haus nur im ersten Viertel einigermaßen Schritt halten. Danach zogen die im Wettbewerb noch ungeschlagenen Katalanen schnell davon. Die 6700 Zuschauer mussten zeitweise mitansehen, wie das eigene Team vorgeführt wurde.

Die Bayern bekamen vor allem die früheren NBA-Profis Juan Carlos Navarro und Bostjan Nachbar sowie Marcelo Huertas (jeweils 15 Punkte) nicht in den Griff. Münchens Neuzugang Bo McCalebb kam beim Debüt auf vier Zähler, bester Werfer der Gastgeber war Nihad Djedovic (14). München hat in sechs Spielen nur einen Sieg geholt und ist Tabellenletzter, Barcelona dagegen schon weiter.

"Im zweiten Viertel haben sie angefangen, richtig Basketball zu spielen. Wir konnten ihnen in dieser Phase nicht Paroli bieten", sagte Bayern-Trainer Svetislav Pesic: "Wir kämpfen zurzeit noch mit uns selbst und versuchen, in einen guten Rhythmus zu kommen."

Berlin hatte in Moskau die Chance, den dritten Sieg zu landen, musste die Hoffnung aber schnell begraben. Der in der Bundesliga noch ungeschlagene Spitzenreiter hatte dem zweimaligen Euroleague-Sieger von Beginn an nichts entgegenzusetzen. Anfang des zweiten Viertels betrug der Rückstand erstmals mehr als 20 Punkte (11:33/12.), sechs Minuten später führte ZSKA mit 30 Zählern (18:38/18.). "Vielleicht ist es ein Qualitätsunterschied. Sie waren in allen Belangen besser", sagte Alba-Trainer Sasa Obradovic zur Pause.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich nichts, Moskau dominierte auch ohne seinen serbischen Superstar Milos Teodosic und hielt die Berliner auf Distanz. Bester Werfer der Gäste vor 4603 Zuschauern war Reggie Redding (16 Punkte). Als Topscorer der Partie glänzte bei ZSKA der frühere NBA-Profi und französische Europameister Nando de Colo (22).