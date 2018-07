Sarajevo (AFP) Drei frühere Kommandeure der bosnisch-serbischen Polizei sind am Donnerstag wegen ihrer Beteiligung am Massaker von Srebrenica im Jahr 1995 angeklagt worden. Ihnen werde zur Last gelegt, sich an den Planung und der Umsetzung beteiligt zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die drei Angeklagten waren den Angaben zufolge in der ostbosnischen Region Zvornik stationiert, wo viele der insgesamt etwa 8000 muslimischen Jungen und Männer aus dem nahegelegenen Srebrenica damals hingerichtet wurden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.