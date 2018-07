Hamburg (AFP) Der Lebensmitteldiscounter Aldi will einem Bericht des "Manager Magazins" zufolge auch nach China expandieren. Manager von Aldi Süd untersuchten derzeit die Marktbedingungen in der Volksrepublik, berichtete die Zeitschrift am Donnerstag vorab. Das "Manager Magazin" berief sich auf ein Protokoll des Unternehmensausschusses von Aldi Süd und Aldi Nord vom Mai dieses Jahres. Demnach fassten die Gesellschafterfamilien der beiden Schwesterfirmen bereits im Februar 2013 den Grundsatzbeschluss, nach China zu gehen. Aldi Süd wurde laut Bericht "mit der Durchführung betraut". Im Gegenzug dürfe Aldi Nord die Expansionsentscheidungen für die nächsten beiden Länder treffen und diese "für sich erschließen".

