Berlin (AFP) Vor dem am Freitag in Hamburg beginnenden Bundesparteitag der Grünen hat Fraktionschef Anton Hofreiter Forderungen nach mehr Kompromissbereitschaft der Partei zurückgewiesen. "Niemand bei den Grünen hat Angst vor der Mitte der Gesellschaft", sagte Hofreiter der Berliner "Tageszeitung" vom Donnerstag. Die Grünen hätten in den letzten 20 Jahren selbst den Mainstream geprägt. "Aber es gibt Bereiche, in denen weiterhin massive Veränderungen notwendig sind und wir als progressive Partei im Konflikt mit dem sogenannten Mainstream bleiben", sagte Hofreiter.

