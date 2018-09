Berlin (AFP) Die fünf großen Paketdienste in Deutschland arbeiten schnell und meist auch günstig. Ihr Hauptproblem bleibt aber die Zustellung, wie die Stiftung Warentest in der jüngsten Ausgabe ihrer Zeitschrift "Test" bemängelt: Pakete seien ohne Absprache einfach vor der Tür oder in einer Garage abgelegt worden oder landeten beim Nachbarn, ohne dass der Empfänger informiert worden sei. Das liege vermutlich auch an den zum Teil harten Arbeitsbedingungen der Boten: Bei drei der fünf Paketdienste beurteilte Stiftung Warentest das Engagement der Unternehmen für Arbeitsbedingungen mit "Mangelhaft".

