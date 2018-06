Brüssel (AFP) Für ihre Ermittlungen zur Steueraffäre in Luxemburg wertet die EU-Kommission tausende von Medien veröffentlichte Dokumente aus, die zu einer Ausweitung der Untersuchungen führen könnten. Die sogenannten Lux-Leaks-Dokumente würden von ihrer Behörde als "Marktinformationen" gesehen, sagte Wettbewerbskommissarin Margarethe Vestager am Donnerstag in Brüssel. "Wir werden sie untersuchen und dann entscheiden, ob dies dazu führt, dass wir neue Fälle eröffnen."

