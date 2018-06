Los Angeles (dpa) - Kevin James (49), Star der US-Kultserie "King of Queens", und seine Frau Steffiana De La Cruz (40) sollen den vierten Nachwuchs erwarten.

Ein Sprecher des Schauspielers ("Kindsköpfe 2", "Der Kaufhaus Cop") habe dies bestätigt, berichtete die US-Zeitschrift "Us Weekly" am Mittwoch. Das seit zehn Jahren verheiratete Paar hat einen dreijährigen Sohn namens Kannon sowie die Töchter Sienna-Marie (9) und Shea (7).

Der Komiker drehte zuletzt die "Kaufhaus Cop"-Fortsetzung mit dem Titel "Paul Blart: Mall Cop 2". In der Slapstick-Komödie spielt James erneut den gescheiterten Polizisten Paul Blart, der am Ende zum Helden avanciert. Der Film soll im April 2015 in die Kinos kommen.