Paris (AFP) Der französische Filmstar Alain Delon trennt sich von einem Teil seiner Waffensammlung und versteigert unter anderem ein berühmtes Winchester-Gewehr, das Hollywood-Legende Steve McQueen ihm einst schenkte. Bei einer Auktion am 1. Dezember in Paris werde zudem ein Colt Frontier 1873 versteigert, den Delon im Film "Rivalen unter roter Sonne" benutzt hatte, teilte das Auktionshaus Cornette de Saint-Cyr am Donnerstag mit.

